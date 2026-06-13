Обрушение кровли унесло жизни матери и сына в российском городе

13 июня 2026, 19:55

Мать и сын погибли при обрушении кровки в Златоусте Челябинской области

Фото: медиасток.рф

В Челябинской области в результате обрушения кровли частного жилого дома в Златоусте погибли 58-летняя женщина и её 29-летний сын. Второго сына погибшей, 19-летнего молодого человека, госпитализировали с травмами. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении СК России.