Обрушение кровли унесло жизни матери и сына в российском городе
В Челябинской области в результате обрушения кровли частного жилого дома в Златоусте погибли 58-летняя женщина и её 29-летний сын. Второго сына погибшей, 19-летнего молодого человека, госпитализировали с травмами. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении СК России.
Трагедия произошла вечером 13 июня на улице 4-я Тесьминская. При разборе завалов спасатели обнаружили тела матери и старшего сына. Младший получил ушибы и повреждения позвоночника и ноги.
Следственный комитет проводит процессуальную проверку. На месте происшествия работают руководитель и следователь следственного отдела по городу Златоуст. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее на головы жильцов российского аварийного дома обрушился потолок. Подробности в нашем материале.
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