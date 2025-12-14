Достижения.рф

Стена внутри пивоваренного завода обрушилась в российском городе

Стена внутри здания пивоваренного завода обрушилась в Южно-Сахалинске
Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

В Южно-Сахалинске на территории пивоваренного завода обрушилась стена двухэтажного здания, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.



По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. В результате обрушения повредилась емкость с дизельным топливом, что привело к утечке.

Пострадавший от госпитализации отказался. Спасатели разобрали обрушившиеся конструкции и ликвидировали разлив. На месте работали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство организовало проверку и оценит действия должностных лиц, отвечающих за соблюдение технологических требований на предприятии.

Никита Кротов

