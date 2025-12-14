Стена внутри пивоваренного завода обрушилась в российском городе
В Южно-Сахалинске на территории пивоваренного завода обрушилась стена двухэтажного здания, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. В результате обрушения повредилась емкость с дизельным топливом, что привело к утечке.
Пострадавший от госпитализации отказался. Спасатели разобрали обрушившиеся конструкции и ликвидировали разлив. На месте работали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.
Ситуацию взяла на контроль прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство организовало проверку и оценит действия должностных лиц, отвечающих за соблюдение технологических требований на предприятии.
Читайте также: