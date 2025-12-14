Стена внутри пивоваренного завода обрушилась в российском городе

14 декабря 2025, 22:40

Стена внутри здания пивоваренного завода обрушилась в Южно-Сахалинске

Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

В Южно-Сахалинске на территории пивоваренного завода обрушилась стена двухэтажного здания, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.