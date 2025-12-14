Громадная елка рухнула в центре Москвы
Громадная новогодняя елка рухнула в центре Москвы на Тверском бульваре
В центре Москвы из-за сильного ветра упала большая новогодняя елка. Об этом сообщил портал MSK1.RU.
Инцидент произошел на Тверском бульваре 12 декабря. Дерево высотой около десяти метров не выдержало порыва и рухнуло.
На видео очевидца видно, что елка лежит на земле, при этом гирлянда на ней продолжает гореть. Некоторые прохожие подошли ближе, чтобы рассмотреть украшения. По данным источника, обошлось без пострадавших.
Ранее, 11 декабря, сообщалось о мужчине, который, пытаясь достать звезду для возлюбленной, сорвался и в результате сломал обе ноги.
