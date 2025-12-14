Родившая младенца в бассейне в Москве может быть блогером-миллионником в TikTok
Женщина, у которой после домашних родов в надувном бассейне умер новорождённый, предположительно, является известной тиктокершей с многомиллионной аудиторией. Об этом 14 декабря сообщил источник РЕН ТВ.
По словам собеседника телеканала, речь идёт о 27-летней блогерше Айше. На её странице в TikTok около 1,4 млн подписчиков. Ранее она активно делилась с аудиторией подробностями своей жизни и течением беременности.
По предварительной информации, роды начались внезапно. Женщина решила рожать дома — в бассейне, установленном в жилой комнате квартиры на улице Полины Осипенко.
Как уточняется, ребёнок родился живым, однако примерно через час после появления на свет перестал дышать. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось. Саму женщину госпитализировали, её состояние врачи пока не комментируют.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Окончательную причину смерти ребёнка установят после судебно-медицинской экспертизы.
