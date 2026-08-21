Трёхлетняя девочка залезла в игровую конструкцию и задохнулась
Трёхлетняя Бриэлла Холмс из Флориды погибла из‑за удушья. Девочка застряла в духовке игрового кухонного комплекса, пишет People.
В день трагедии ребёнок вместе с братом находился в доме няни. Женщина ненадолго отлучилась в магазин, оставив детей под присмотром своего мужа.
Спустя некоторое время мужчина спустился проверить их и обнаружил, что Бриэлла застряла в конструкции игрушечной кухни. Несмотря на попытки помочь, спасти девочку не удалось — у неё наступила смерть мозга. По результатам вскрытия причиной смерти признали позиционную асфиксию: положение тела ребёнка привело к перекрытию дыхательных путей.
Модель и производитель игрового комплекса остаются в тайне. Издание сообщает, что случившееся квалифицировали как несчастный случай.
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