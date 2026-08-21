Трёхлетняя девочка залезла в игровую конструкцию и задохнулась

21 августа 2026, 03:19

В США трёхлетняя девочка задохнулась в игровом кухонном комплексе

Фото: iStock/MattGush

Трёхлетняя Бриэлла Холмс из Флориды погибла из‑за удушья. Девочка застряла в духовке игрового кухонного комплекса, пишет People.