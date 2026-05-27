Стоивший 140 миллионов торговый комплекс купили за пять тысяч

27 мая 2026, 15:20

Москвичи купили комплекс за пять тысяч и обманули коммерсанта из Владикавказа

Бизнесмен из Северной Осетии Сармат Губаев заявил о мошенничестве при продаже недвижимости в Москве. По его словам, покупатели из столицы обманом завладели его торговым комплексом стоимостью 140 млн рублей, заплатив всего пять тысяч. Об этом сообщили в оперативных службах.





Как рассказал Губаев, он владел в Северной Осетии земельным участком площадью 24 тысячи квадратных метров, административным зданием, химическим складом, несколькими торговыми помещениями и 240 метрами железнодорожных путей. Решив продать объекты, коммерсант нашел покупателя — москвича Сергея и двух его партнеров.



По версии потерпевшего, его выманили в Москву, где подписали договор купли-продажи и арендовали банковскую ячейку. Однако когда бизнесмен вскрыл ее, вместо оговоренной суммы там оказалось только пять тысяч рублей.



Сначала, уточнил пострадавший, начался гражданский процесс о прекращении права собственности, и лишь позднее возбудили уголовное дело. Покупатели не выходят на связь, деньги не возвращают. Предприниматель не знает, где сейчас находятся предполагаемые мошенники, и кто будет представлять их интересы в суде.



