«Столб пламени достал до потолка»: невеста уехала в «Склиф» из маникюрного салона

02 апреля 2026, 20:27

Невесту подожгли в маникюрном салоне Offline в Москве

В московском районе Митино произошел резонансный инцидент в маникюрном салоне Offline. Незадолго до свадьбы в студии получила ожоги невеста.





Признание об этом появилось в Instagram*-аккаунте студии под ником offline_nails. Директор заведения рассказала, что несколько лет назад ей позвонил администратор и сообщил о пожаре в помещении — персонал поджег посетительницу.



Выяснилось, что девушка пришла на педикюр с покрытием обычным лаком перед свадьбой. Мастер решил растопить масло для массажа стоп с помощью свечи, однако вопреки всем правилам безопасности поставил зажженную свечу между ног клиентки, а затем побрызгал пальцы сушкой для лака на масляной основе.





«Фаер-шоу было такое, что столб пламени достал до потолка. у мастера, видимо, отключилась связь мозга с космосом, и он сделал вот эту дичь», — поделилась владелица салона.