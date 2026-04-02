«Столб пламени достал до потолка»: невеста уехала в «Склиф» из маникюрного салона
Невесту подожгли в маникюрном салоне Offline в Москве
В московском районе Митино произошел резонансный инцидент в маникюрном салоне Offline. Незадолго до свадьбы в студии получила ожоги невеста.
Признание об этом появилось в Instagram*-аккаунте студии под ником offline_nails. Директор заведения рассказала, что несколько лет назад ей позвонил администратор и сообщил о пожаре в помещении — персонал поджег посетительницу.
Выяснилось, что девушка пришла на педикюр с покрытием обычным лаком перед свадьбой. Мастер решил растопить масло для массажа стоп с помощью свечи, однако вопреки всем правилам безопасности поставил зажженную свечу между ног клиентки, а затем побрызгал пальцы сушкой для лака на масляной основе.
«Фаер-шоу было такое, что столб пламени достал до потолка. у мастера, видимо, отключилась связь мозга с космосом, и он сделал вот эту дичь», — поделилась владелица салона.
Бракосочетание пострадавшей намечалось на следующий день. Вместо подготовки к празднику девушку экстренно госпитализировали в «Склиф» из студии на скорой помощи. В руководстве заведения пояснили, что решились на публичное признание по совету SMM-специалиста — для повышения лояльности аудитории.