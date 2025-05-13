Столичные росгвардейцы задержали мужчину с поддельными документами

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
На востоке столицы росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в использовании поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошёл в одном из отделений банка в Косино-Ухтомском районе города. 35-летний приезжий обратился для оформления банковской карты и предоставил документы с признаками подделки.
Работники банка вызвали сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Оперативно прибывшие правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Читайте также:
«Она не гуляла по дешёвым кабакам»: жених повешенной на заборе 18-летней девушки из Перми обратился к следователям
Московские росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в организации незаконной миграции
Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя
Работники банка вызвали сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Оперативно прибывшие правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Читайте также:
«Она не гуляла по дешёвым кабакам»: жених повешенной на заборе 18-летней девушки из Перми обратился к следователям
Московские росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в организации незаконной миграции
Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя
Анастасия Чинкова