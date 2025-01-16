Столичные росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом работникам магазина

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Правоохранители задержали на востоке столицы 45-летнего мужчину, угрожавшего ножом персоналу одного из сетевых магазинов. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Ивановское. Росгвардейцы, патрулирующие территорию, получили сообщение о противоправных действиях в магазине. По словам администратора точки, у него возник конфликт с покупателем, который разбил бутылку с алкоголем и отказался платить за неё, требуя продать ему другую. Получив отказ, мужчина ушёл, но вскоре вернулся с большим кухонным ножом, которым он начал угрожать персоналу магазина.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали дебошира, который, ко всему прочему, находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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