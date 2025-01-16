Жительница Красноярска обстреляла машину из пневматики

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В Красноярске обстреляла из пневматики машину, которая случайно облила ее водой, сообщил «МВД Медиа».
По информации следствия, в сентябре 2024 года 24-летняя девушка находилась на пассажирском сиденье машины, она ехала с открытым окном.
Красноярка разозлилась и, достав из сумки пневматический пистолет, сделала несколько выстрелов по машине обидчика.
В результате инцидента пострадали кузов транспортного средства, задняя дверь, фара и стекла. После случившегося водители автомобилей остановились для выяснения обстоятельств произошедшего и потерпевший сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Специалист оценил ущерб от повреждения в сто тысяч рублей. В отношении стрелявшей девушки возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и частично возместила причиненный ущерб.
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«Во время движения их опередил автомобиль «Тойота-Танк», проехав по луже. Девушка находилась на переднем пассажирском сиденье с открытым окном и на неё попала вода, что её сильно разозлило», — подчеркнули в МВД.
Красноярка разозлилась и, достав из сумки пневматический пистолет, сделала несколько выстрелов по машине обидчика.
В результате инцидента пострадали кузов транспортного средства, задняя дверь, фара и стекла. После случившегося водители автомобилей остановились для выяснения обстоятельств произошедшего и потерпевший сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Специалист оценил ущерб от повреждения в сто тысяч рублей. В отношении стрелявшей девушки возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и частично возместила причиненный ущерб.
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Ольга Енгалычева