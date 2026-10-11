Достижения.рф

Шесть человек пострадали при пожаре в квартире Петербурга

Фото: iStock/DmyTo

Шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.



Возгорание началось ночью воскресенья, 11 октября, в одном из жилых домов на проспекте Солидарности. Огонь охватил 27 квадратных метров. Всех пострадавших доставили в больницы.

Прибывшие на место расчеты смогли ликвидировать пожар и вывели из здания 16 человек. В работах были задействованы 15 сотрудников ведомства и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что трехкомнатная квартира в Москве едва не сгорела из-за стиральной машины, в которой произошло короткое замыкание. Огонь быстро распространился на вещи, находившиеся в ванной комнате.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0