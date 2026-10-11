Шесть человек пострадали при пожаре в квартире Петербурга
Шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.
Возгорание началось ночью воскресенья, 11 октября, в одном из жилых домов на проспекте Солидарности. Огонь охватил 27 квадратных метров. Всех пострадавших доставили в больницы.
Прибывшие на место расчеты смогли ликвидировать пожар и вывели из здания 16 человек. В работах были задействованы 15 сотрудников ведомства и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что трехкомнатная квартира в Москве едва не сгорела из-за стиральной машины, в которой произошло короткое замыкание. Огонь быстро распространился на вещи, находившиеся в ванной комнате.
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