Кот лапой открыл кран и устроил потоп на сотни тысяч рублей
В Ульяновской области кот, оставшись дома один, лапой открыл водопроводный кран и затопил жилье. Ущерб составил более чем 600 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», истории, когда действия питомцев приводят к таким проблемам, встречаются нередко. Например, в Татарстане пес не дотерпел до прогулки и оставил лужи в квартире многоэтажки. В результате у соседа снизу пострадали потолок и проводка, а выплата составила 24,5 тысячи рублей. В Челябинской области коты, в свою очередь, погрызли ноутбук.
С учетом таких рисков специалисты посоветовали владельцам квартир в многоэтажных домах оформлять страхование гражданской ответственности. Если предложенная сумма кажется недостаточной, собственник может ее скорректировать, отметила собеседница издания.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге домашний кот погиб после контакта с моющим средством «Азелит Антижир». Питомец опрокинул оставленный открытым флакон с химикатом и наступил в образовавшуюся лужу. Пытаясь очистить шерсть, он начал вылизываться и разнес средство по телу.
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