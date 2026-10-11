Кот лапой открыл кран и устроил потоп на сотни тысяч рублей

11 октября 2026, 08:51

Под Ульяновском кот открыл кран и затопил квартиру на 600 тысяч рублей

Фото: iStock/Sergey Dementyev

В Ульяновской области кот, оставшись дома один, лапой открыл водопроводный кран и затопил жилье. Ущерб составил более чем 600 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.