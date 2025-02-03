Установлена личность убитого при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса»

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Во время взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, погиб президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Данная информация пока не подтверждена, так как лицо жертвы сильно изуродовано после взрыва. Царьград сообщает, что вывод сделан со слов собственников квартиры, где проживал погибший, которые говорят о том, что сдавали жилье Саркисяну. При этом некоторые СМИ пишут, что Саркисян серьезно ранен, но не погиб, а за его жизнь сейчас борются врачи.
Известно, что Саркисян знаком с командиром батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. 46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше он имел украинское гражданство.
Также ранение получил Олег Каспирович, который ранее был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Предположительно, он был охранником Саркисяна. Тело еще официально не опознано.
В настоящее время, к ЖК «Алые паруса» прибыли вертолет санавиации и кинологи. Место происшествия оцеплено.
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Известно, что Саркисян знаком с командиром батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. 46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше он имел украинское гражданство.
Также ранение получил Олег Каспирович, который ранее был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Предположительно, он был охранником Саркисяна. Тело еще официально не опознано.
В настоящее время, к ЖК «Алые паруса» прибыли вертолет санавиации и кинологи. Место происшествия оцеплено.
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Элина Позднякова