По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в столичном ЖК «Алые Паруса». Об этом проинформировали в понедельник, 3 февраля, в ГСУ СК РФ по Москве.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.На месте происшествия сейчас работают криминалисты и следователи. Кроме того, туда выехал глава ГСУ СК РФ по московскому региону Андрей Стрижов.
Перед этим стало известно, что в холле в одном из домов комплекса произошел хлопок. По предварительной информации, один человек погиб, еще четыре пострадали.
Ранее сообщалось, что установили личность погибшего при хлопке в ЖК «Алые Паруса». Подробности в нашем материале.
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