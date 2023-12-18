В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт по заказу Украины

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В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Отмечается, что у мужчины изъяли составляющие для изготовления взрывного устройства и средства связи, в которых содержится переписка с украинскими координаторами.
В отношении задержанного следственный отдел УФСБ РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и об участии в деятельности террористической организации.
Ранее сообщалось, что в Волгограде суд вынес решения по делу пятерых военных, которые дали взятки командиру батальона для уклонения от повторного участия в спецоперации на Украине.
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В отношении задержанного следственный отдел УФСБ РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и об участии в деятельности террористической организации.
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Анастасия Чинкова