Неизвестные обстреляли автобус с пассажирами в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском обстреляли пассажирский автобус. Внутри в этот момент находились люди, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Неизвестные открыли огонь по маршрутному автобусу №7, когда тот ехал по микрорайону «Горизонт». В результате инцидента в транспортном средстве оказались разбиты два стекла.
Предположительно, стрельбу вели из пневматического оружия. Причины атаки пока неизвестны, виновников происшествия также еще не задержали.
В настоящее время устанавливается информация о возможных пострадавших среди пассажиров общественного транспорта.
