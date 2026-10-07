Столкновение поезда с грузовиком произошло в Челябинской области
Грузовик столкнулся с пригородным пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Челябинской области. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
Авария произошла 7 октября в 09:35 (07:35 мск) на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Переезд не обслуживается дежурным работником.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед приближавшимся поездом №6901, следовавшим по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не удалось.
Водитель грузового автомобиля получил травмы. Схода подвижного состава с рельсов не произошло. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.
Читайте также: