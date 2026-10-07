Столкновение поезда с грузовиком произошло в Челябинской области

07 октября 2026, 11:14

Человек пострадал при столкновении грузовика с поездом в Челябинской области

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Грузовик столкнулся с пригородным пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Челябинской области. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.