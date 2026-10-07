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Столкновение поезда с грузовиком произошло в Челябинской области

Человек пострадал при столкновении грузовика с поездом в Челябинской области
Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Грузовик столкнулся с пригородным пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Челябинской области. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.



Авария произошла 7 октября в 09:35 (07:35 мск) на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская. Переезд не обслуживается дежурным работником.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед приближавшимся поездом №6901, следовавшим по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав до столкновения не удалось.

Водитель грузового автомобиля получил травмы. Схода подвижного состава с рельсов не произошло. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

Никита Кротов

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