Столкновение трамваев в Москве стало крупнейшим за последние 10 лет
Столкновение двух трамваев, которое произошло сегодня утром на улице Водников в столице, стало самым крупным происшествием в московском трамвайном хозяйстве за последние 10 лет, не связанным с вмешательством других участников движения. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, в воскресенье, 15 марта, около 9:30 утра на северо-западе Москвы произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадали 22 человека, включая пятерых детей, погибших нет. Согласно информации правоохранительных органов, один из трамваев сошёл с рельсов из-за технической неполадки.
3 ноября 2020 года также случилась авария с трамваем, которая не была связана с действиями других участников движения. Вагон, следовавший из депо, сошёл с рельсов при пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. В этом происшествии никто не пострадал.
30 октября 2019 года на Варшавском шоссе столкнулись два трамвая из-за технической неполадки, в результате чего пострадали два человека. 8 октября на востоке Москвы произошло ещё одно столкновение трамваев, в результате которого один пассажир получил ушибы.
27 июля 2016 года на шоссе Энтузиастов транспортное средство сошло с рельсов из-за засыпанного песком и строительным мусором пути. Три пассажира получили лёгкие травмы.
