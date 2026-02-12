Достижения.рф

Столкновение военных кораблей США произошло в Карибском море

WSJ: Два судна ВМС США столкнулись в Карибском море при дозаправке
Фото: istockphoto/Hazel Ma

В Карибском море во время дозаправки произошло столкновение двух судов ВМС США. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным издания, в результате инцидента два человека получили легкие травмы. Как сообщил представитель Южного американского командования полковник Эммануэль Ортис, участниками происшествия стали эсминец USS Truxtun и быстроходное судно боевой поддержки USNS Supply.

Пострадавшие, по его словам, находятся в стабильном состоянии. Оба корабля подтвердили, что сохраняют способность безопасно продолжать плавание.

Причины аварии пока не назвали, как и ее точные координаты. Известно лишь, что все случилось в зоне ответственности военных, охватывающей Карибский бассейн, а также части Южной Атлантики и юга Тихого океана.

Никита Кротов

