Столкновение военных кораблей США произошло в Карибском море
В Карибском море во время дозаправки произошло столкновение двух судов ВМС США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, в результате инцидента два человека получили легкие травмы. Как сообщил представитель Южного американского командования полковник Эммануэль Ортис, участниками происшествия стали эсминец USS Truxtun и быстроходное судно боевой поддержки USNS Supply.
Пострадавшие, по его словам, находятся в стабильном состоянии. Оба корабля подтвердили, что сохраняют способность безопасно продолжать плавание.
Причины аварии пока не назвали, как и ее точные координаты. Известно лишь, что все случилось в зоне ответственности военных, охватывающей Карибский бассейн, а также части Южной Атлантики и юга Тихого океана.
