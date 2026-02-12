Столкновение военных кораблей США произошло в Карибском море

12 февраля 2026, 19:21

WSJ: Два судна ВМС США столкнулись в Карибском море при дозаправке

Фото: istockphoto/Hazel Ma

В Карибском море во время дозаправки произошло столкновение двух судов ВМС США. Об этом пишет The Wall Street Journal.