В Приморье авария на подстанции оставила без электричества три тысячи человек

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В результате аварии на подстанции «Надеждинская» без электроснабжения остались свыше трёх тысяч жителей Приморского края. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства энергетики РФ.



Под ограничение попали сразу семь населённых пунктов. В ведомстве утверждают, что электричество отключили из-за повреждения оборудования на подстанции. Позже оно загорелось, что привело к блэкауту в зоне ответственности объекта.

На месте происшествия работают аварийные бригады. Власти и энергетические службы предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий возгорания и восстановления повреждённого оборудования.

Сроки полного восстановления электроснабжения неизвестны. Министерство держит ситуацию на контроле и обещает информировать население о ходе работ.

Александр Огарёв

