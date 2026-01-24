В Приморье авария на подстанции оставила без электричества три тысячи человек

24 января 2026, 05:03

Свыше трёх тысяч человек остались без электроэнергии в Приморье из-за аварии

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В результате аварии на подстанции «Надеждинская» без электроснабжения остались свыше трёх тысяч жителей Приморского края. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства энергетики РФ.