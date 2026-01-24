В Приморье авария на подстанции оставила без электричества три тысячи человек
В результате аварии на подстанции «Надеждинская» без электроснабжения остались свыше трёх тысяч жителей Приморского края. Об этом сообщила пресс‑служба Министерства энергетики РФ.
Под ограничение попали сразу семь населённых пунктов. В ведомстве утверждают, что электричество отключили из-за повреждения оборудования на подстанции. Позже оно загорелось, что привело к блэкауту в зоне ответственности объекта.
На месте происшествия работают аварийные бригады. Власти и энергетические службы предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий возгорания и восстановления повреждённого оборудования.
Сроки полного восстановления электроснабжения неизвестны. Министерство держит ситуацию на контроле и обещает информировать население о ходе работ.
