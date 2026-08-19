Стоматолог уронил иглу в рот пациентке в частной клинике Петербурга
20-летняя девушка случайно проглотила стоматологическую иглу во время лечения зуба в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, все произошло вечером 18 августа в частной клинике. Во время рентгена в зубе пациентки находилась стоматологическая игла. В какой-то момент она провалилась внутрь, и девушка случайно проглотила ее.
По словам пострадавшей, после этого стоматолог предложил ей попить воды. Позже пациентку госпитализировали — инородное тело обнаружили в желудке и двенадцатиперстной кишке. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, но иглу пока не извлекли.
В клинике на вопрос о ситуации ответили противоречиво. При первом звонке сотрудники заявили, что не знают о таком случае, а во время второго разговора выдвинули другую версию. Они утверждают, что девушка якобы проглотила не иглу, а резинку. От дальнейших комментариев там отказались.
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