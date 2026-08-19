Названа возможная ошибка растерзанной медведем туристки на Алтае
Инструктор по выживанию Тайга: медведь мог учуять еду в палатке туристов на Алтае
Медведя, напавшего на двух туристов на Алтае, могла привлечь еда, оставленная в палатке или рюкзаках. Такое предположение сделал инструктор по выживанию Олег Тайга.
По его словам, которые приводит ТАСС, медведь может приходить на вкусные запахи.
«Люди оставляют свои рюкзаки с едой или еду в палатках, в тамбурах. Из-за этого медведь лезет в палатку. Люди спят, он людей не слышит. <…> И, когда расстояние полметра, вполне возможно, что медведь кого-то зацепит и выдернет», — пояснил собеседник агентства.Он также предположил, что этот медведь уже встречался с людьми и привык к соседству. К тому же, подчеркнул инструктор, его мог привлечь мусор, который часто скапливается рядом с туристическими стоянками.
Напомним, медведь напал на палатку с двумя туристами в селе Артыбаш. Хищник утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у жениха, где растерзал ее насмерть. После трагедии местные власти захотели ввести комендантский час.