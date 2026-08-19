Россиянин избил стулом женщину с собакой в лифте

19 августа 2026, 16:39

В Новосибирске мужчина избил металлическим стулом женщину с собакой в лифте

Фото: iStock/Denis Mamin

Житель Новосибирска избил женщину, заходившую с собакой в лифт. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.