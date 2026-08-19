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Россиянин избил стулом женщину с собакой в лифте

В Новосибирске мужчина избил металлическим стулом женщину с собакой в лифте
Фото: iStock/Denis Mamin

Житель Новосибирска избил женщину, заходившую с собакой в лифт. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.



На кадрах видно, как горожанка с питомцем заходит в кабину. Прежде чем двери закрываются, к ней подбегает разъяренный мужчина и начинает наносить удары металлическим стулом.

Ксчастью, в конфликт вмешалась соседка, которая попыталась остановить агрессора. Местные жители сообщили, что они обратились в полицию после произошедшего. Однако, по их словам, правоохранители не увидели в действиях новосибирца состава преступления.

Ранее сообщалось, что житель Южно-Курильска напал с ножом на двух женщин в подъезде жилого дома на проспекте Курильском. Мужчина поджидал своих жертв в темноте. Когда они вышли из квартиры, он ворвался внутрь и затащил их обратно. В помещении мужчина начал бегать с ножом и наносить женщинам удары. Одна из них скончалась на месте, вторая выжила благодаря подоспевшим очевидцам.

Лидия Пономарева

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