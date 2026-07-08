«Чудо-таблетки» для мышц превратили российского подростка в пациента реанимации
Врачи диагностировали у 16-летнего подростка тяжёлую форму акне из-за бесконтрольного приёма стероидов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Парень тайно от родителей два месяца принимал препараты для наращивания мышц, ориентируясь на советы блогеров из интернета. Однако вместо спортивного телосложения у него появились обширные гнойные воспаления на спине и плечах.
Мать узнала о причине проблем с кожей только на приёме у дерматолога: там молодой человек признался, что всё это время пил «чудо-таблетки». Врач-дерматолог Мария Мосунова отметила, что пациент столкнулся с фульминантным акне — тяжёлой формой угревой болезни, которая в запущенных случаях требует госпитализации.
Подростку потребовался год реабилитации: ему назначили курс антибиотиков, гормональных препаратов и ретинолов. Воспаления удалось устранить, однако последствия эксперимента с мышцами оставят о себе напоминание.
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