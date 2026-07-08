«Чудо-таблетки» для мышц превратили российского подростка в пациента реанимации

08 июля 2026, 17:47

Дерматолог выявил у 16-летнего парня фульминантное акне на фоне приёма стероидов

Фото: Istock/Irina Starikova

Врачи диагностировали у 16-летнего подростка тяжёлую форму акне из-за бесконтрольного приёма стероидов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.