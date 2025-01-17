Трагическая судьба Яниса Тиммы: отец баскетболиста рассказал о задержках с похоронами

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17 декабря, в час ночи, мир баскетбола потрясла новость о самоубийстве Яниса Тиммы. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После этого его доставили в Латвию, где прошло кремирование, однако до сих пор прах Яниса не похоронен. Об этом пишет журнал «Voice».
Отец баскетболиста, Райтис Тимма, в интервью «СтарХиту» поделился своими переживаниями и рассказал о сложностях, с которыми столкнулась семья. По его словам, российская сторона еще не выполнила все необходимые процедуры, что затрудняет оформление свидетельства о смерти.
Райтис Тимма узнал о трагедии из прессы, так как последние три года у него не было общения с сыном. Близкие Яниса обратились за помощью в юридическую компанию Кати Гордон, которая подтвердила, что результаты судебно-медицинской экспертизы в России пока не готовы, но в Латвии они уже имеются.
Она отметила, что после завершения экспертизы следственные органы должны выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Семья Яниса стремится узнать детали произошедшего в тот вечер, включая возможные переписки и людей, которые могли оказать влияние на его решение.
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«Эти вопросы решает мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, всё уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить», — отметил он.
Райтис Тимма узнал о трагедии из прессы, так как последние три года у него не было общения с сыном. Близкие Яниса обратились за помощью в юридическую компанию Кати Гордон, которая подтвердила, что результаты судебно-медицинской экспертизы в России пока не готовы, но в Латвии они уже имеются.
Она отметила, что после завершения экспертизы следственные органы должны выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Семья Яниса стремится узнать детали произошедшего в тот вечер, включая возможные переписки и людей, которые могли оказать влияние на его решение.
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Дарья Осипова