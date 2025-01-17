У 33 отравившихся постояльцев санатория «Сосновый бор» диагностировали норовирус

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В Красноярском крае в санатории «Сосновый бор» зарегистрированы случаи отравления среди постояльцев, в результате чего 33 человека оказались под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.
Специалисты Роспотребнадзора уже провели исследования и отобрали пробы еды, продуктов и воды, чтобы установить источник инфекции. Кроме того, проводится обследование сотрудников кухни, включая поваров.
В связи с ситуацией работа санатория приостановлена до выяснения всех обстоятельств и устранения возможных источников инфекции. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и рекомендует соблюдать меры предосторожности.
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Специалисты Роспотребнадзора уже провели исследования и отобрали пробы еды, продуктов и воды, чтобы установить источник инфекции. Кроме того, проводится обследование сотрудников кухни, включая поваров.
В связи с ситуацией работа санатория приостановлена до выяснения всех обстоятельств и устранения возможных источников инфекции. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и рекомендует соблюдать меры предосторожности.
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Дарья Осипова