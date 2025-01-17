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Заслуженного тренера России Дротика обвиняют в совращении 12-летней девочки

Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

Заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Владимира Дротика задержали по подозрению в совращении ребёнка в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что три года назад спортивный блогер-миллионник Витя Кравченко, ученик журналиста Василия Уткина, снял сюжет про Дротика. Он рассказал, что заслуженный тренер выживает на зарплату в 22 тысячи рублей в месяц и пытается погасить кредит в 1,5 миллиона рублей. Тогда россияне решили помочь тренеру и собрали для него 1,8 миллиона рублей.

Однако сейчас тренера подозревают в развращении несовершеннолетней. По версии следствия, он домогался 12-летней девочки с 7 по 11 января в Волгодонске. Теперь ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.



Дротик работает тренером уже более 30 лет. За это время он воспитал не одно поколение призёров и чемпионов России. В их числе призёрка Олимпийских игр Юлия Гущина.

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#ребёнок
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#задержание
Известного российского психолога обвинили в изнасиловании
«Татар-информ»: психолога Сультеева обвинили в изнасиловании
17 января 2025, 12:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Известного российского психолога из Татарстана Марселя Сультеева обвинили в изнасиловании, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Ранее в соцсетях распространились сообщения о нестандартных методах работы Сультеева. Его клиентки рассказали, что психолог якобы заставлял их вступать с ним в интимные отношения. Так ли это было на самом деле, выяснит следствие», — отмечает издание.
Как выяснили журналисты, уголовное дело возбудили по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Расследование продолжается.

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Произошло смертельное ДТП с автобусом российских туристов в Шри-Ланке
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке
17 января 2025, 09:48

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Шри-Ланке произошла трагедия: автобус, в котором находились российские туристы, попал в ДТП. По информации местного информационного портала Adaderana, водитель автобуса погиб на месте, а около 19 пассажиров получили различные травмы. Об этом пишет ТАСС.
В посольстве России в Коломбо сообщили, что на данный момент россияне не обращались за помощью в дипломатическое представительство.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае в санатории «‎Сосновый бор» зарегистрированы случаи отравления среди постояльцев, в результате чего 33 человека оказались под медицинским наблюдением.

До этого в Архангельской области суд приговорил ранее судимого 38-летнего мужчину к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автобус
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У 33 отравившихся постояльцев санатория «Сосновый бор» диагностировали норовирус
17 января 2025, 09:30

Фото: iStock/Motortion

В Красноярском крае в санатории «‎Сосновый бор» зарегистрированы случаи отравления среди постояльцев, в результате чего 33 человека оказались под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

Специалисты Роспотребнадзора уже провели исследования и отобрали пробы еды, продуктов и воды, чтобы установить источник инфекции. Кроме того, проводится обследование сотрудников кухни, включая поваров.

В связи с ситуацией работа санатория приостановлена до выяснения всех обстоятельств и устранения возможных источников инфекции. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и рекомендует соблюдать меры предосторожности.

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#подмосковье
#меры
#мониторинг
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В подмосковном кондитерском цехе обнаружили 18 нелегальных мигрантов
17 января 2025, 09:14

Фото: iStock/Motortion

Деятельность кондитерского цеха, расположенного в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, проверили полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии, в ходе проверки было выявлено 18 работающих там мигрантов-нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Прямо на производстве — с нарушением санитарных норм — жили и работали в несколько смен 18 граждан одной из стран Средней Азии, не соблюдающих миграционное законодательство. На них составили 18 протоколов за нарушение правил осуществления трудовой деятельности и 13 протоколов за нарушение режима пребывания нахождения на территории России», — говорится в сообщении.
Нелегалов оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого, их выдворят за пределы страны. Кроме того, полицейские задержали 39-летнего москвича, подозреваемого в организации нелегальной миграции.

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#лосино-петровский
#полиция
#росгвардия
#мигранты
#мвд московской области
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Трагическая судьба Яниса Тиммы: отец баскетболиста рассказал о задержках с похоронами
Отец Яниса Тиммы заявил об отсутствии свидетельства о смерти
17 января 2025, 08:30

Фото: iStock/dragana991

17 декабря, в час ночи, мир баскетбола потрясла новость о самоубийстве Яниса Тиммы. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После этого его доставили в Латвию, где прошло кремирование, однако до сих пор прах Яниса не похоронен. Об этом пишет журнал «‎Voice».
Отец баскетболиста, Райтис Тимма, в интервью «СтарХиту» поделился своими переживаниями и рассказал о сложностях, с которыми столкнулась семья. По его словам, российская сторона еще не выполнила все необходимые процедуры, что затрудняет оформление свидетельства о смерти.

«Эти вопросы решает мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, всё уладится. Янис будет близко от меня, будет место, куда к нему можно будет приходить», — отметил он.

Райтис Тимма узнал о трагедии из прессы, так как последние три года у него не было общения с сыном. Близкие Яниса обратились за помощью в юридическую компанию Кати Гордон, которая подтвердила, что результаты судебно-медицинской экспертизы в России пока не готовы, но в Латвии они уже имеются.

Она отметила, что после завершения экспертизы следственные органы должны выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Семья Яниса стремится узнать детали произошедшего в тот вечер, включая возможные переписки и людей, которые могли оказать влияние на его решение.

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#семья
#певица
#отец
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Маск: Starship потерпел крушение из-за утечки топлива или кислорода
17 января 2025, 06:09

Фото: iStock/3DSculptor

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что причиной крушения корабля Starship является утечка топлива или кислорода. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя, которая была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия», — заявил Маск.

В связи с этим в компании будет введена двойная проверка утечек, а также система пожаротушения. К тому же есть вероятность увеличения площади вентиляционного отверстия. Маск отметил, что пока нельзя говорит о запуске в следующем месяце.

Ранее компания SpaceX сообщила о крушении прототипа корабля Starship в ходе тестового запуска.

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#крушение
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В Подмосковье наркоман выпал из квартиры на 8 этаже на короб кондиционера
17 января 2025, 02:39

Фото: iStock/Grand Warszawski

В Подмосковье местный житель в наркотическом опьянении выпал из окна на восьмом этаже и упал на короб кондиционера. Об этом рассказали в telegram-канале Mash.
«Москвич в трусах выпал с 8 этажа в подмосковной Щербинке», — говорится в сообщении telegram-канала.

Инцидент случился сегодня ночью в ЖК «Остафьево». Мужчина приземлился на короб кондиционера на седьмом этаже и чудом остался жив. От туда жителя достали спасатели.

По словам москвича, в квартире его заперла проститутка и не хотела выпускать. При этом в издании отмечают, что мужчина находился в неадекватном состоянии и употребил наркотики вместе с проституткой.

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#подмосковье
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В Британии учительница потеряла работу за секс с учеником
17 января 2025, 02:12

Фото: iStock/S_Chum

В Великобритании учительницу пожизненно отстранили от работы в сфере преподавания за секс с учеником. Об этом пишет The Cornish Times.
«В Великобритании учительницу пожизненно отстранили от преподавания за совращение ученика», — цитирует издание «Лента.ру».

Преподавательницей оказалась 37-летняя Люси Лапторн из графства Корнуолл. Женщина призналась, что несколько раз вступала в сексуальный контакт с учеником. За это ей запретили заниматься преподавательской деятельности, а также подавать апелляции по факту приговора. О том, понесет ли Лапторн уголовное наказание, не уточняется.

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#женщина
#наказание
#великобритания
#секс
#учитель
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На Украине задержан россиянин, незаконно пытавшийся сбежать в Словакию
17 января 2025, 00:36

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

На Украине пограничники задержали россиянина, который незаконно пытался попасть на территорию Словакии. Об этом рассказали в Госпогранслужбе страны.
«Сотрудники Чопского пограничного отряда задержали 36-летнего мужчину возле границы между Украиной и Словакией», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал задержанный россиянин, он выпил спиртное в одном из сел Закарпатской области, после чего подрался с местными жителями и пошел наугад в сторону Словакии. При этом осенью прошлого года было принято решение о принудительном выдворении россиянина из Украины.

Мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев, после чего он незаконно жил в Прикарпатье. Отмечается, что россиянин является жителем Пензы. Вскоре его депортируют из страны.

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