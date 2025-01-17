Заслуженного тренера России Дротика обвиняют в совращении 12-летней девочки

Фото: iStock/SB Arts Media
Заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Владимира Дротика задержали по подозрению в совращении ребёнка в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что три года назад спортивный блогер-миллионник Витя Кравченко, ученик журналиста Василия Уткина, снял сюжет про Дротика. Он рассказал, что заслуженный тренер выживает на зарплату в 22 тысячи рублей в месяц и пытается погасить кредит в 1,5 миллиона рублей. Тогда россияне решили помочь тренеру и собрали для него 1,8 миллиона рублей.
Однако сейчас тренера подозревают в развращении несовершеннолетней. По версии следствия, он домогался 12-летней девочки с 7 по 11 января в Волгодонске. Теперь ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.
Дротик работает тренером уже более 30 лет. За это время он воспитал не одно поколение призёров и чемпионов России. В их числе призёрка Олимпийских игр Юлия Гущина.
Читайте также:
В Архангельской области насиловавшего дочерей мужчину посадили на 18 лет
В Британии учительница потеряла работу за секс с учеником
В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
Однако сейчас тренера подозревают в развращении несовершеннолетней. По версии следствия, он домогался 12-летней девочки с 7 по 11 января в Волгодонске. Теперь ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.
Дротик работает тренером уже более 30 лет. За это время он воспитал не одно поколение призёров и чемпионов России. В их числе призёрка Олимпийских игр Юлия Гущина.
Читайте также:
В Архангельской области насиловавшего дочерей мужчину посадили на 18 лет
В Британии учительница потеряла работу за секс с учеником
В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
Анастасия Чинкова