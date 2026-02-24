Спасший ребенка дворник в Петербурге получил награду
Дворника, спасшего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа в Петербурге, наградили знаком отличия «За доблесть в спасении». Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба городского правительства.
Как уточняется на сайте администрации, губернатор Александр Беглов вручил награду специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву — за мужество и самоотверженность при спасении ребенка. Глава города поблагодарил его за поступок, подчеркнув, что дворник не думал о себе — сам получил травмы, но сумел сохранить мальчику жизнь. По словам Беглова, петербуржцы говорят герою спасибо, а его семья может им гордиться. Также Ибадуллаеву подарили памятные часы.
Известно, что он работает в клининговой компании, приехал в Петербург в декабре 2025 года и живет в Выборгском районе. Его жена и четверо дочерей остаются в Узбекистане.
Инцидент произошел 22 февраля на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Ребенок играл у открытого окна, и дворник, заметив опасность, пытался предупредить его. Позже мальчик сорвался, успев вначале схватиться за карниз, но в итоге упал. Ребенок выжил, однако и его, и спасателя госпитализировали.
