Страдающая от наркозависимости женщина встретила свой конец в зале суда
В здании суда в Бруклине (Нью‑Йорк) умерла 33‑летняя Замикая Миллер, которую задержали по делу о хранении наркотиков. Об этом сообщает New York Post.
Женщину арестовали поздно вечером 10 апреля. На следующий день у Миллер начались симптомы ломки. Ее дважды доставляли в местные больницы для осмотра, но после медицинской помощи каждый раз возвращали в зал суда.
Рано утром 12 апреля, пока женщина ожидала начала судебного разбирательства, у нее произошел очередной тяжелый приступ. Медики пытались реанимировать обвиняемую, но их попытки успехом не увенчались — смерть Замикаи Миллер наступила примерно в 07:20 по местному времени.
Известно, что за свою жизнь Миллер задерживали 23 раза. Среди предъявленных ей обвинений — преступления, связанные с наркотиками, грабежи, мелкие кражи, а также нарушение условий освобождения под залог.
