Авиалайнер подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока
Борт RA-73680 авиакомпании «Аврора» передал красный код 7700, обозначающий сигнал бедствия. При этом воздушное судно на момент передачи сообщения находилось в аэропорту Владивостока.
По данным Телеграм-канала SHOT, сигнал поступил около часа назад. Он может означать, что на борту произошла чрезвычайная или аварийная ситуация.
Журналисты издания изучили онлайн-карты и установили, что Airbus A319 не смог взлететь и остановился в конце воздушной гавани. Представители авиакомпании и аэропорта пока не давали комментариев по поводу случившегося. Кроме того, в мониторинговых сервисах отсутствует история передвижения самолета.
Ранее на борту авиарейса США — Новая Зеландия скончалась пассажирка. Вероятно, женщина не выдержала 17-часового перелета.
Читайте также: