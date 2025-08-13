Убившего жителя Данкоя парня и его девушку уличили в осквернении памятника и препарировании животных

13 августа 2025, 17:30

СК: убивший жителя Данкоя парень и его девушка осквернили памятник в Крыму

Фото: iStock/Vital Hil

В Крыму 22-летний фигурант дела об убийстве жителя Джанкоя подозревается в новом преступлении. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.