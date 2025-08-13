Убившего жителя Данкоя парня и его девушку уличили в осквернении памятника и препарировании животных
В Крыму 22-летний фигурант дела об убийстве жителя Джанкоя подозревается в новом преступлении. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Молодому человеку инкриминируется статья уголовного кодекса об оскорблении памяти Защитников Отечества, совершенном публично группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета.
По версии следствия, в июне он взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов» и сделал оскорбляющее память фронтовиков фото. Снимки он позднее отправил своей девушке, которая разместила их в соцсетях с непристойной надписью.
Кроме того, среди данных, изъятых из их смартфонов, обнаружен факт надругательства над символом веры на территории православного храма. Также в телефонах хранились фото и видео жестокого обращения с животными и их препарирования, которые осуществляли подозреваемые. Расследование продолжается.
Читайте также: