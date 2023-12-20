«Страна» сообщает о новых взрывах в Херсоне

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk
На окраине подконтрольного официальному Киеву украинского Херсона в пятый раз за сутки раздались взрывы, пишет издание «Страна.ua». В свою очередь, местные власти сообщили о массированном налёте дронов.
Видео со звуками пролёта БПЛА и взрывов ранее опубликовал назначенный Киевом глава Херсонской области Прокудин. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.
Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
В Одессе произошли взрывы
ТСН: Взрывы раздались в Киеве, Чернигове, Херсоне и Черкасской области Украины
«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.
Читайте также:
В Одессе произошли взрывы
ТСН: Взрывы раздались в Киеве, Чернигове, Херсоне и Черкасской области Украины
«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
Артем Путинцев