Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины

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Воздушная тревога объявлена трёх украинских регионах. На этот раз её сигналы звучали в Николаевской, Днепропетровской и Николаевской областях.
По сообщениям украинской прессы, взрывы дважды звучали в Кривом Роге Днепропетровской области. В настоящее время все регионы вернулись в зелёную зону онлайн-карты украинского министерства цифровой информации. Сигналы тревоги звучали примерно один час десять минут.
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Александр Бойцов