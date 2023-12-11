Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

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В украинском Днепропетровске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении телеканала.
В настоящее время сирены воздушной тревоги ревут в Днепропетровской и Николаевской областях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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