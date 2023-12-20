В Харькове и Киеве слышны взрывы

В Казани в одном из многоквартирных домов лифт сорвался с восьмого этажа, но остановился между первым и вторым этажами. Девушка, находившаяся внутри, не пострадала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.