В Харькове и Киеве слышны взрывы

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Ряд взрывов произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
При этом в Киевской области Украины также прогремели взрывы, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация (ОВА).
Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне — уже в пятый раз за последние сутки. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев