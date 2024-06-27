«Страна»: в Каменском Днепропетровской области неизвестные сожгли авто военного

Фото: istockphoto/GummyBone
Микроавтобус военного подожгли неизвестные в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на местных правоохранителей. По данным полицейских, автомобиль стоял во дворе, когда его подожгли неустановленные лица. Их сейчас разыскивают.
Перед этим сообщалось, что на Украине подожгли три машины, принадлежавшие военным. Автомобили уничтожили в Киеве и под Полтавой.
Помимо этого, сотрудники территориального центра комплектования (военкомат) во Львове силой утащили человека в авто, а затем хотели закрыть дверь, при том, что тот выставил ноги. Такое поведение военных возмутило очевидцев.
В Одессе разыскивается автомобиль, «прокативший на капоте» работников военкомата. Как утверждают очевидцы, хозяин машины хотел уехать, когда военные окружили его.
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Помимо этого, сотрудники территориального центра комплектования (военкомат) во Львове силой утащили человека в авто, а затем хотели закрыть дверь, при том, что тот выставил ноги. Такое поведение военных возмутило очевидцев.
В Одессе разыскивается автомобиль, «прокативший на капоте» работников военкомата. Как утверждают очевидцы, хозяин машины хотел уехать, когда военные окружили его.
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Никита Кротов