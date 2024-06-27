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«Страна»: в Каменском Днепропетровской области неизвестные сожгли авто военного

27 июня 2024, 12:56
Фото: istockphoto/GummyBone

Фото: istockphoto/GummyBone

Микроавтобус военного подожгли неизвестные в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на местных правоохранителей. По данным полицейских, автомобиль стоял во дворе, когда его подожгли неустановленные лица. Их сейчас разыскивают.
Перед этим сообщалось, что на Украине подожгли три машины, принадлежавшие военным. Автомобили уничтожили в Киеве и под Полтавой.

Помимо этого, сотрудники территориального центра комплектования (военкомат) во Львове силой утащили человека в авто, а затем хотели закрыть дверь, при том, что тот выставил ноги. Такое поведение военных возмутило очевидцев.



В Одессе разыскивается автомобиль, «прокативший на капоте» работников военкомата. Как утверждают очевидцы, хозяин машины хотел уехать, когда военные окружили его.

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В Ступине девочка застряла в конструкции игровой площадки
27 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Девятилетняя девочка застряла пальцем в металлической лестнице на детской площадке в Ступине, для освобождения ребёнка потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать девочки. Она рассказала, что её дочка во время игры на площадке просунула палец в отверстие перфорированной лестницы, а вытащить его обратно не смогла. Прибывшие по вызову медики смазали застрявший палец вазелином, однако освободить его всё равно не получилось», — говорится в сообщении.
Приехавшие спасатели успокоили испуганного ребёнка и сделали надпил в конструкции лестницы, одновременно постоянно охлаждая металл. Постепенно отверстие удалось расширить, и спасатели аккуратно освободили палец. Девочка не пострадала, помощь врачей её не потребовалась.

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#мособлпожспас
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Украинец получил 18 лет тюрьмы в Чехии за взрыв петарды у жены между ног
В Чехии украинца осудили на 18 лет тюрьмы за попытку убить жену
27 июня 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

На 18 лет тюрьмы осудили украинца за попытку убить жену в Чехии, сообщает издание Novinky. Известно, что в сентябре минувшего года мужчина напал на супругу, заткнув рот тряпкой и связав руки за спиной. Затем он поместил в женские половые органы петарду и поджег ее. В результате взрыва женщина была тяжело ранена.
Затем осужденный отвез супругу в госпиталь по ее настоятельным просьбам. Медикам он сказал, что супруга якобы поднимала какие-то тяжести. Позже правоохранители задержали мужчину.

На суде он сказал, что таким образом хотел поиграть с благоверной в сексуальную игру, а потерпевшая заявила, что после того, как они переехали в Чехию в 2022 году, пара постоянно конфликтовала. Когда пострадавшая захотела развестись и сказала об этом, поведение мужчины стало еще более агрессивным, поэтому женщина съехала в другое жилье. По приезду в общежитие, агрессор стал ее уговаривать, чтобы она осталась.

«Потом он ударил меня кулаком в висок, после чего засунул тряпку в рот, завязал мне руки за спиной и бросил меня на кровать лицом вниз. Затем он засунул мне между ног петарду и зажег ее. Произошел взрыв, я оказалась вся в крови», — сказала она.

Эксперты посчитали виновника случившегося человеком, у которого присутствует нарциссизм. Он требует от окружающих уважения, но не испытывает вины за собственные поступки.

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#украина
#взрыв
#криминал
#семья
#суд
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Депутат ГД Хинштейн призвал разобраться в конфликте жителей Сызрани с цыганами
27 июня 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратил внимание на ситуацию в Сызрани. Там местные жители вышли на стихийный сход после того, как представители этнической группы напали на семью.
В своём телеграм-канале парламентарий призвал провести проверку «бездействия правоохранительных органов», которые заинтересовались делом только после того, как оно получило широкую огласку в социальных сетях. Он отметил недопустимость ситуации, когда люди опасаются за свою жизнь из-за терроризирующей их группы, которая чувствует свою безнаказанность.

«Звоня в «скорую», люди должны быть уверены в том, что им окажут помощь. Звоня в полицию, люди должны быть уверены, что их защитят», — подчеркнул Хинштейн.

25 июня жители Сызрани вышли на сход, организованный против цыган, из-за того, что те 16 июня напали и избили семейную пару, после того, как их ребёнок отказался отдать нападавшим свой велосипед. Потерпевшим наносили удары брусками по голове, пускали в ход электрошокеры. Полиция на вызов не приехала. В итоге у пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рассечение и рваные раны головы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

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#велосипед
#жители
#люди
#депутат
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Стало известно, что случилось с девушкой, которая пропала после схода вагонов в Коми
Shot: Пропавшую в Коми при крушении поезда девочку могло снести течением
27 июня 2024, 11:08

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Поиски 16-летней Арины, которая пропала после схода вагонов поезда в Республике Коми, продолжаются. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, вероятнее всего, девушка выпала из перевернувшегося вагона в реку, где её могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.

Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей.

На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жители Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле участника СВО
27 июня 2024, 10:59

Фото: istockphoto/dragana991

Жители города Вятские Поляны в Кировской области обнаружили разбитым памятник на могиле погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщили в сообществе «Полянский дозор Вятские Поляны ВП район».
На опубликованных снимках можно увидеть повреждённый монумент на могиле бойца. Изначально предполагалось, что памятник пострадал в результате намеренных действий вандалов. Однако сейчас основной версией называют некачественное выполнение работ при сооружении и установке памятника.

По факту происшедшего правоохранителями проводится проверка. Подробности не разглашаются. Проверяют также организацию, занимавшуюся установкой памятника, на предмет соблюдения технологических требований. Вероятно, все детали будут обнародованы после завершения расследования полицией и техническими специалистами.

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#полиция
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Мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге
27 июня 2024, 10:59

Фото: istockphoto/blinow61

Мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По факту происшествия открыто уголовное дело. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол.
«В ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить», — сообщил источник журналистам.

Причины конфликта устанавливаются.

Похожий случай недавно произошел на Украине, правда, там жертвой удушения мог стать не ребенок, а сотрудник военкомата, перевозивший мужчину призывного возраста. Потерпевшему вызвали врачей, чтобы оказать помощь. Также для того, чтобы успокоить нападавшего, была привлечена следственно-оперативная группа.

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#россия
#санкт-петербург
#криминал
#дети
#мигрант
#новости
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Беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области
27 июня 2024, 10:09

Фото: istockphoto / Yauhen Akulich

Беспилотники боевиков Вооруженных сил Украины атаковали «Редкинский опытный завод» в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что первый раз завод был атакован около двух часов ночи. Удар был нанесен тремя беспилотниками.

По данным канала, один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО. Он упал недалеко от цеха. Еще один дрон хотел атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. Был поврежден трубопровод, в результате чего начался пожар. Спустя два часа завод атаковал еще один беспилотник, который упал в районе цеха №4. Сотрудники предприятия были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. Всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
#пво
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Полицейские обнаружили в швейном цехе в Подмосковье 36 нелегальных мигрантов
27 июня 2024, 09:17

Фото: istockphoto / Yauhen Akulich

36 нелегальных мигрантов из одной из стран Юго-Восточной Азии выявили полицейские в ходе рейда в швейном цехе в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Административные протоколы были составлены в отношении 36 иностранных граждан: 18 — за нарушение режима пребывания в России и ещё 18 — за незаконную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.
Каждого нелегала оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили организатора незаконной миграции. Им оказался 50-летний иностранец, живущий в Московской области. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#ногинск
#мигранты
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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РЖД: на месте схода поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек
27 июня 2024, 09:03

Фото: istockphoto/murengstockphoto

На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. СК России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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