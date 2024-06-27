Украинец получил 18 лет тюрьмы в Чехии за взрыв петарды у жены между ног

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На 18 лет тюрьмы осудили украинца за попытку убить жену в Чехии, сообщает издание Novinky. Известно, что в сентябре минувшего года мужчина напал на супругу, заткнув рот тряпкой и связав руки за спиной. Затем он поместил в женские половые органы петарду и поджег ее. В результате взрыва женщина была тяжело ранена.
Затем осужденный отвез супругу в госпиталь по ее настоятельным просьбам. Медикам он сказал, что супруга якобы поднимала какие-то тяжести. Позже правоохранители задержали мужчину.
На суде он сказал, что таким образом хотел поиграть с благоверной в сексуальную игру, а потерпевшая заявила, что после того, как они переехали в Чехию в 2022 году, пара постоянно конфликтовала. Когда пострадавшая захотела развестись и сказала об этом, поведение мужчины стало еще более агрессивным, поэтому женщина съехала в другое жилье. По приезду в общежитие, агрессор стал ее уговаривать, чтобы она осталась.
Эксперты посчитали виновника случившегося человеком, у которого присутствует нарциссизм. Он требует от окружающих уважения, но не испытывает вины за собственные поступки.
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На суде он сказал, что таким образом хотел поиграть с благоверной в сексуальную игру, а потерпевшая заявила, что после того, как они переехали в Чехию в 2022 году, пара постоянно конфликтовала. Когда пострадавшая захотела развестись и сказала об этом, поведение мужчины стало еще более агрессивным, поэтому женщина съехала в другое жилье. По приезду в общежитие, агрессор стал ее уговаривать, чтобы она осталась.
«Потом он ударил меня кулаком в висок, после чего засунул тряпку в рот, завязал мне руки за спиной и бросил меня на кровать лицом вниз. Затем он засунул мне между ног петарду и зажег ее. Произошел взрыв, я оказалась вся в крови», — сказала она.
Эксперты посчитали виновника случившегося человеком, у которого присутствует нарциссизм. Он требует от окружающих уважения, но не испытывает вины за собственные поступки.
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Никита Кротов