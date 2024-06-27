На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка

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Для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной. Об этом написал Генштаб ВСУ в Telegram-канале.
Помимо этого, отмечается об «обостренной ситуации» на покровском направлении. Оно с мая постоянно фигурирует в сводках украинского Генштаба как сложное.
Ранее сообщалось, что Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова