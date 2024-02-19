«Страна.ua»: Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области Украины

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На Украине устроили диверсию на железной дороге, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6.30 в поселке Серебрия Могилов-Подольского района», — прокомментировал произошедшее в издании.
Взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к приостановке движения составов. Уточняется, что ехавший по взорванной дороге машинист едва успел затормозить и не попасть в катастрофу. Ни один из 11 вагонов поезда, которым он управлял, не был повреждён.
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