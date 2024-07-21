«Страна.ua»: Ночью в Киеве сожгли несколько автомобилей украинских военных

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В ночь на 21 июля в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих украинским военным. Два автомобиля сгорели на Троещине, ещё один — в Деснянском районе украинской столицы.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим Вооружённых сил Украины, сообщает издание «Страна.ua». Люди принимают их за автомобили ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.). На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК». Таким образом военнослужащие пытаются уберечь свои машины от сожжения или прокалывания колёс.
В Одессе 18 июля неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих ВСУ. А накануне, 1 июля, ночью сгорели сразу пять украинских военных машин. 11 июля подобные инциденты произошли в трёх разных регионах Украины.
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Александр Бойцов