«Страна.ua»: Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере

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Украинские пограничники задержали местного жителя, который пытался сбежать от мобилизации в Румынию нестандартным способом. Он хотел пересечь границу под водой на специальном скутере.
Он необычном инциденте рассказал украинский портал «Страна.ua». В правоохранительных органах Украины уже охарактеризовали происшествие как «пересечение границы в стиле Джеймса Бонда». В украинской Госпогранслужбе рассказали, что мужчина передвигался под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы подышать.
Нарушителя и его плавсредство заметили и задержали пограничники во время патрулирования реки. Выяснилось, что попытка незаконного пересечения границы была для него уже второй. Такие подводные скутеры продаются в интернете и стоят несколько сотен евро. Они позволяют находиться под водой до 40 минут.
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Александр Бойцов