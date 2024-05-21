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На Украине мужчина прятался в лесу от мобилизации две недели. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Журналисты уточнили, что это житель Волыни. Получал ли он повестку — неизвестно. Когда уклонист ушел из дома, близкие посчитали его без вести пропавшим. О его местонахождении стало известно после конфликта со стражем порядка.
На суде мужчина сказал, что собирался покинуть Украину. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом.
Ранее появилась информация, что в украинской полиции поисковые запросы на почти 100 тысяч уклонистов. В частности, больше всего разыскиваемых в Днепропетровской области, а именно, более 38 тысяч человек.
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«Утром 16 мая в городе Турка в Самборском районе его остановил полицейский. Мужчина, как он говорит, "испугался", что получит повестку, поэтому трижды ударил копа кулаком по лицу и попытался убежать», — пишет издание.
На суде мужчина сказал, что собирался покинуть Украину. Сейчас он под круглосуточным домашним арестом.
Ранее появилась информация, что в украинской полиции поисковые запросы на почти 100 тысяч уклонистов. В частности, больше всего разыскиваемых в Днепропетровской области, а именно, более 38 тысяч человек.
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Никита Кротов