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На Украине зафиксирован очередной случай поджога военного транспорта. В Киеве на улице Божина неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Инцидент произошёл в ночь на 23 сентября, сообщает украинское издание «Страна.ua». Военный микроавтобус выгорел практически полностью. По словам местных жителей, незадолго до того, как машина загорелась, был слышен взрыв. Отмечается, что в Киеве в последнее время случаи поджогов военных автомобилей перестали быть редкостью.
Ранее представитель офиса украинского Генерального прокурора Надежда Максимец сообщила, что с начала нынешнего года зафиксировано 266 случаев поджога военных автомобилей и машин, принадлежащих территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Таким образом украинцы выражают своё недовольство тотальной мобилизацией.
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Александр Бойцов