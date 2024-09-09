В Киеве посреди ночи сожгли машину украинского военного

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Машину украинского военного подожгли в Киеве этой ночью, 9 сентября. Об этом сообщает телеканал «Киев-24». Отмечается, что неизвестные устроили поджог в Днепровском районе города около 3 часов ночи.
Два дня назад в Киеве произошел аналогичный инцидент, когда неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего в районе Оболони. Судя по кадрам, машина сгорела практически полностью и восстановлению не подлежит.
Подобные случаи на Украине в последнее время приняли массовый характер. Сначала в стране поджигали машины военнослужащих, принимая их за машины сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата — прим. ред.). В ответ военные стали размещать на автомобилях таблички, на которых писали: «Не ТЦК». Судя по всему, такие предупреждения перестали защищать: машины военных из ВСУ полыхают по всей стране.
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