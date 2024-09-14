На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ

Фото: iStock/MukundaDe
Свыше 200 автомобилей ВСУ были сожжены на Украине с начала инцидентов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.
Ранее такую же статистику приводил глава национальной полиции Украины Иван Выговский. При этом он не уточнил, за какой период были зафиксированы случаи поджога автомобилей.
По словам Шумейко, по всей Украине и, в частности, в Киеве, зафиксировано свыше 200 случаев поджогов автомобилей украинских военных. Порядка четверти этих инцидентов были совершены несовершеннолетними.
Полиция призвала ВСУ и национальную гвардию не наносить на свои автомобили опознавательные знаки, которые покажут их принадлежность военным.
Украинские СМИ ранее также сообщали о массовых случаях поджогов автомобилей военных, многие из которых по ошибке воспринимают как транспорт сотрудников военкоматов. В связи с этим граждане начали писать на своих машинах «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).
Читайте также:
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата
По словам Шумейко, по всей Украине и, в частности, в Киеве, зафиксировано свыше 200 случаев поджогов автомобилей украинских военных. Порядка четверти этих инцидентов были совершены несовершеннолетними.
Полиция призвала ВСУ и национальную гвардию не наносить на свои автомобили опознавательные знаки, которые покажут их принадлежность военным.
Украинские СМИ ранее также сообщали о массовых случаях поджогов автомобилей военных, многие из которых по ошибке воспринимают как транспорт сотрудников военкоматов. В связи с этим граждане начали писать на своих машинах «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).
Читайте также:
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата
Анастасия Чинкова