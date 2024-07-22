Женщина 43 года провела в тюрьме по ложному обвинению

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В США из тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела за решеткой 43 года по ложному обвинению. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что в 1980 году Сандру приговорили к пожизненному сроку за убийство сотрудницы библиотеки, которого она не совершала. Обвинительный приговор был вынесен на основе показания женщины, которое было получено нечестно. Отмечается, что во время допросов она находилась под воздействием седативных препаратов и отвечала на вопросы односложно. Ни одной улики у прокурора и следствия против женщины не было, однако судья счёл вину женщины доказанной.
Сандра не согласилась с вынесенным решением и стала бороться. Адвокаты женщины подавали апелляции, пытаясь доказать её невинность. Им удалось добиться пересмотра дела в этом году. По мнению судьи, следователи проигнорировали улики, указывающие на другого подозреваемого — полицейского. Его видели в день убийства у дома библиотекарши, он хотел расплатиться банковской картой погибшей, а у него дома нашли её серьги.
Суд отменил пожизненный приговор. Генеральный прокурор пытался оспорить это решение. Он позвонил в тюрьму и запретил отпускать Сандру, однако ему пригрозили наказанием за неуважение к суду. Женщина смогла выйти на свободу после 43-летнего заключения, 19 июля её встретила дочь, внучка и сестра.
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Сандра не согласилась с вынесенным решением и стала бороться. Адвокаты женщины подавали апелляции, пытаясь доказать её невинность. Им удалось добиться пересмотра дела в этом году. По мнению судьи, следователи проигнорировали улики, указывающие на другого подозреваемого — полицейского. Его видели в день убийства у дома библиотекарши, он хотел расплатиться банковской картой погибшей, а у него дома нашли её серьги.
Суд отменил пожизненный приговор. Генеральный прокурор пытался оспорить это решение. Он позвонил в тюрьму и запретил отпускать Сандру, однако ему пригрозили наказанием за неуважение к суду. Женщина смогла выйти на свободу после 43-летнего заключения, 19 июля её встретила дочь, внучка и сестра.
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Дарья Осипова