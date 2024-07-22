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Женщина 43 года провела в тюрьме по ложному обвинению

В США отменили обвинительный приговор женщине, которая провела в тюрьме 43 года
22 июля 2024, 15:35
Фото: istockphoto / thawornnurak

Фото: istockphoto / thawornnurak

В США из тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела за решеткой 43 года по ложному обвинению. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что в 1980 году Сандру приговорили к пожизненному сроку за убийство сотрудницы библиотеки, которого она не совершала. Обвинительный приговор был вынесен на основе показания женщины, которое было получено нечестно. Отмечается, что во время допросов она находилась под воздействием седативных препаратов и отвечала на вопросы односложно. Ни одной улики у прокурора и следствия против женщины не было, однако судья счёл вину женщины доказанной.

Сандра не согласилась с вынесенным решением и стала бороться. Адвокаты женщины подавали апелляции, пытаясь доказать её невинность. Им удалось добиться пересмотра дела в этом году. По мнению судьи, следователи проигнорировали улики, указывающие на другого подозреваемого — полицейского. Его видели в день убийства у дома библиотекарши, он хотел расплатиться банковской картой погибшей, а у него дома нашли её серьги.



Суд отменил пожизненный приговор. Генеральный прокурор пытался оспорить это решение. Он позвонил в тюрьму и запретил отпускать Сандру, однако ему пригрозили наказанием за неуважение к суду. Женщина смогла выйти на свободу после 43-летнего заключения, 19 июля её встретила дочь, внучка и сестра.

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#приговор
#убийство
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#женщина
#библиотеки
#женщины
Нашли закопанной в собственном подвале: Загадочная история убийства девочки под Орлом
В Орловской области тело девочки нашли в подвале собственного дома: что известно
22 июля 2024, 16:15

Фото: istock/toxawww

Девятилетнюю девочку из Орловской области обнаружили мертвой спустя несколько месяцев поисков в подвале двухэтажного дома, где она проживала со своей семьей. О том, что случилось с несовершеннолетней Викторией Гнедовой, расскажет редакция «Радио 1».

Виктория Гнедова пропала без вести

Инцидент произошёл в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Были летние каникулы, школьница находилась одна дома, её родители были на работе. Вернувшись домой, они обнаружили, что Вики нет, а на столе стоит недоеденный обед. Папа и мама подумали, что она ушла гулять, но в девять часов вечера девочка так и не вернулась домой. Никто из соседских ребят её не видел.

Масштабные поиски ребенка

Родители сразу вызвали полицию. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие тысячи человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Водолазы обследовали дно водоемов, были прочесаны сотни километров полей, лесов, оврагов. Поиски продолжались все лето и первые недели сентября, но никаких следов ребенка обнаружено так и не было.

Фото: istock/Nastco


Следственный комитет возбудил уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его под свой личный контроль.

Фото: istock/blinow61

Появился подозреваемый

По данным «‎КП», по делу появился подозреваемый. Им оказался 61-летний местный житель. В отношении мужчины начали проводить следственные действия.

Он ранее уже был задержан за совершение другого преступления — изнасилования. Позже стало известно, что мужчина не просто односельчанин семьи, но и проживает с ними в одном доме.

Сейчас мужчина арестован. Источники в правоохранительных органах сообщают, что его проверят на возможную причастность к целой серии преступлений в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве. Первые из этих эпизодов относятся к 1990-м годам.

Россиянин переехал в село в 1990-х. Ничего подозрительного за ним не замечали, разве что его семья любила злоупотреблять алкоголем. Дети подозреваемого, к слову, уже скончались, и, по рассказам соседей, спиртное сыграло не последнюю роль. Мужчина работал в школе слесарем-сантехником, то есть постоянно находился среди малолетних. Свидетели рассказывают, что слышали от детей, что «дяденька» угощал их мороженым и конфетами, но никаких подозрений это не вызвало.

Находилась в подвале собственного дома

В результате следственных действий удалось найти место, в котором убийца захоронил тело школьницы. Все это время Вика находилась в подвале собственного дома, опознать её удалось по одежде.

Фото: istock/Андрей Клеменков

Как было совершенно убийство — пока неизвестно. Кроме этого, остается открытым вопрос — совершал ли подозреваемый насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

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#полицейские
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«Страна.ua»: в Одессе двое подрались из-за нацистской символики на тату
22 июля 2024, 16:04

Фото: istockphoto / mrohana

В Одессе произошёл конфликт между двумя мужчинами. Причиной ссоры стала татуировка со свастикой на руке одного из них.
«Инцидент произошёл на улице. Одессит сделал замечание мужчине, который, по его мнению, «носит свастику» и при этом говорит на русском языке. Мужчина призвал его говорить на украинском языке, а затем неожиданно ударил по телефону, который снимал их разговор», — поделили в МК.

После этого горожанин достал нож и пошёл следом за молодым человеком, который был в шортах и с татуировками. В конце мужчина пригрозил, что скоро всё закончится, и ушёл.

По некоторым данным, в конфликте участвовали военные, однако пока это не подтверждено.

Ранее в Севастополе произошёл похожий инцидент: мужчина в троллейбусе напал на попутчиков, которые слушали гимн России на телефоне.

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#военные
#нож
#инцидент
#мужчина
#одесса
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Мужчина выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии
22 июля 2024, 15:39

Фото: istockphoto/SafakOguz

Мужчина чудом выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail. Уточняется, что 25-летний электрик погрузился в чашу по колено. Температура по цельсию составляла 720 градусов. Рабочий получил обширные травмы с ожогами, его доставили к медикам на вертолете. Полицейские сейчас разбираются в причинах инцидента.
Ранее сообщалось, что мужчину в Китае заперли в темноте на четыре дня, чтобы он уволился с работы по собственному желанию, теперь компания должна ему в переводе на рубли 4,6 миллиона.

А в Новой Зеландии врачи забыли вытащить медицинский тампон из тела женщины после операции.

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#мир
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#новости
#рабочие
#полиция
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Хинштейн: «Обидчику» сына зампреда 6-го кассационного суда вынесли приговор
22 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/Zolnierek

Сегодня, 22 июля, Ново-Савиновский суд признал Хыяла Бадалова виновным в умышленном причинении вреда здоровью Дамилу Габдуллину — сыну бывшего председателя Советского суда Казани, зампреда 6-го кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам депутата, Бадалова незаконно держали за решеткой по причине того, что он осмелился ответить на пьяные выходки судейского сына. Уточняется, что мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Хинштейн отметил, что справедливость восстановлена, несмотря на попытки судейской корпорации незаконно осудить человека за преступление, которое он не совершал. В процессе следствия было установлено непроцессуальное вмешательство Габдуллина-старшего, а также что Дамил Габдуллин сам спровоцировал конфликт.

Напомним, в декабре 2022 года Дамил Габдуллин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал драку с незнакомцем, которого оскорбил. Полиция мгновенно возбудила уголовное дело и арестовала обидчика по обвинению в хулиганстве.

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#преступление
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#уголовное ограничения
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Боец СВО из Подмосковья попросил защитить его родителей от нападок соседей
22 июля 2024, 14:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

От нападок соседей попросил защитить своих родителей боец спецоперации из Подмосковья. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV». По словам военного, его самого, а также его братьев и родителей оскорбляют. По утверждению военнослужащего, произошедшее связано с участием его родных в СВО.
Как отметили сами родители бойцов, соседи обозвали их «понаехавшими». На слова матери об участии детей в боевых действиях ей сказали, что военные «где-то сидят и бухают». Потерпевшие обратились к полицейским.

Ранее сообщалось, что боец СВО обратился к Путину за помощью в решении вопроса с земельным участком. Военный отмечал, что местные власти бездействуют.

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Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос
22 июля 2024, 14:34

Фото: iStock/nito100

Пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным очевидцев, инцидент произошёл в терминале В, который обслуживает внутренние рейсы. Уточняется, что пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался пройти на борт самолёта, однако его остановили охранники.

Мужчине это явно не понравилось, поэтому он набросился на одного из сотрудников охраны. У пострадавшего перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.

Спустя некоторое время буйного пассажира удалось успокоить, ​но на рейс до Иркутска он не попал.

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МВД Украины показало кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата ВРУ Фарион
22 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Кадры с подозреваемым в убийстве бывшего украинского нардепа Ирины Фарион показало МВД Украины. Запись опубликовало издание РБК.
Правоохранители Львова сейчас ищут предполагаемого убийцу. Уточняется, что он худощавый, в возрасте примерно 20 лет, ростом 170-180 сантиметров. При нападении разыскиваемый был в панаме и очках, закрывших верхнюю часть лица.

На парне во время покушения были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны.

Покушение на Фарион случилось во Львове вечером, 19 июля. Нардеп была против русского языка в республике.

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#полиция
#верховная рада
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Семья бойца СВО судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном
22 июля 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Семья бойца спецоперации судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, экс-супруга военного не дает ребенку видеться с отцом из-за беспилотников, которые летают над Ростовской областью.
Пара развелась практически четыре года назад, и сын живет с мамой. Отец служит на фронте в бригаде мотострелков. Со слов свекрови, он редко бывает дома, но хочет увидеть сына, однако невестка увезла его в столицу и вечно оправдывается, чтобы ребенок не виделся с родственниками.

Бывшая военнослужащего, говорит, что не возражает против встреч отца с сыном, если заранее ее об этом предупреждать. Ребенок тоже скучает без папы. Когда бабушка навещает внука в Москве, она отправляет бойцу видео. Тот переживает, поскольку не знает, увидит ли сына еще раз. Экс-супруга не разрешает привозить мальчика в Каменск, потому что обстановка напряженная.

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В Омске чиновника обвинили в мошенничестве с жильём для детей-сирот
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#суд
#дети
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#новости
#сво
#военные
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В Перми бизнесмен пытался дать взятку ФНС салатом, где было полмиллиона рублей
Shot: В Перми бизнесмен спрятал взятку налоговой в листьях салата
22 июля 2024, 13:20

Фото: iStock/RazoomGames

Предприниматель Юрий Никитин из Перми пытался дать взятку инспектору ФНС салатом, где было спрятано 500 000 рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что бизнесмен занимается перевозками. Взятку инспектору налоговой службы он хотел дать за отмену контрольных проверок бизнеса.

Мужчина придумал оригинальный способ. Предприниматель спрятал полмиллиона рублей в листьях салата. Букет он отдал своему бухгалтеру. С этими деньгами женщину взяли полицейские.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки. Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.

Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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