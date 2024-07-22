Мужчина выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии

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Мужчина чудом выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail. Уточняется, что 25-летний электрик погрузился в чашу по колено. Температура по цельсию составляла 720 градусов. Рабочий получил обширные травмы с ожогами, его доставили к медикам на вертолете. Полицейские сейчас разбираются в причинах инцидента.
Ранее сообщалось, что мужчину в Китае заперли в темноте на четыре дня, чтобы он уволился с работы по собственному желанию, теперь компания должна ему в переводе на рубли 4,6 миллиона.
А в Новой Зеландии врачи забыли вытащить медицинский тампон из тела женщины после операции.
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