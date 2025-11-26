Странная находка привела в ужас ремонтников пирса в США
Рабочие, демонтировавшие старый пирс в штате Массачусетс, обнаружили в бетонной плите предмет, напоминающий человеческие останки. Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошёл 20 ноября, когда сотрудники строительной компании выполняли работу на объекте. При распиле одной из плит они обнаружили замурованный в бетон череп. На место прибыли полицейские, которые изъяли находку для проведения экспертизы.
Особое внимание привлекла возможная связь останков с деятельностью криминальной группировки Winter Hill, орудовавшей в регионе в 1970-х годах под руководством Джеймса Балджера. Позже его осудили за 11 убийств и приговорили к пожизненному заключению.
После проведения исследований правоохранительные органы сообщили, что обнаруженный череп оказался поддельным. Однако до сих пор остается загадкой, каким образом муляж оказался замурованным в бетонную конструкцию.
