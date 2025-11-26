Странная находка привела в ужас ремонтников пирса в США

26 ноября 2025, 05:43

NYT: замурованный в бетонную плиту череп обнаружили рабочие в США

Фото: istockphoto / Krugloff

Рабочие, демонтировавшие старый пирс в штате Массачусетс, обнаружили в бетонной плите предмет, напоминающий человеческие останки. Об этом пишет New York Post.