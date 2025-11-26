В Петербурге машина службы доставки столкнулась с легковушкой
Авария с участием автомобиля курьерской службы произошла на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По версии водителя другого транспортного средства, курьер, не убедившись в безопасности манёвра, начал перестраиваться в другую полосу и врезался в его автомобиль.
Однако другой участник ДТП представил иную версию событий. По его словам, он спокойно перестраивался в левую полосу, когда в его автомобиль влетела легковушка. Мужчина настаивает, что причиной столкновения стала невнимательность другого водителя.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются компетентными органами.
