Раскрыта причина раздавшегося в Москве звука взрыва

07 августа 2026, 11:57

Фото: istockphoto.com/Milous

Звук, похожий на взрыв, который услышали жители разных районов Москвы сегодня, 7 августа, в 11:15, вызвал пролёт самолёта СУ-35 на гиперзвуковой скорости. Об этом «Радио 1» сообщил информированный источник.





Очевидцы рассказали, что «взрыв» был слышен особенно громко на юго-западе столицы и в центре, но дошёл и до северо-западных, восточных и северо-восточных районов.





«Пролетел СУ-35 на гиперзвуке. Пуски ПВО не производились», — сообщил источник.