Раскрыта причина раздавшегося в Москве звука взрыва
Звук, похожий на взрыв, который услышали жители разных районов Москвы сегодня, 7 августа, в 11:15, вызвал пролёт самолёта СУ-35 на гиперзвуковой скорости. Об этом «Радио 1» сообщил информированный источник.
Очевидцы рассказали, что «взрыв» был слышен особенно громко на юго-западе столицы и в центре, но дошёл и до северо-западных, восточных и северо-восточных районов.
«Пролетел СУ-35 на гиперзвуке. Пуски ПВО не производились», — сообщил источник.Су-35 — это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель.
Ранее сообщалось, что жители Московской области могут получать предупреждения о беспилотной и ракетной опасности через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.